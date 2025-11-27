Россиянам объяснили, когда курение в квартире обернется штрафом

Депутат Колунов: курение в квартире не запрещено, но грозит штрафом

Если сигаретный дым от курения в квартире через вентиляцию или окно попал к соседям или в места общего пользования, курильщику может грозить штраф до 1,5 тыс. руб., сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что курить в собственной квартире не запрещено, поскольку это частная собственность. Соседи могут жаловаться и требовать возмещения ущерба. Уже есть случаи, когда курильщикам пришлось выплатить соседям до 5 тыс. руб.

«Суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 [руб.] до 1,5 тыс. руб.», — сказал Колунов.

Депутат добавил, что курить на балконе можно, если это не нарушает правила противопожарной безопасности и права других жильцов.

Два года назад конфликт из-за курения закончился перестрелкой между соседями. 21-летний Логан Кахмар был найден с 17 огнестрельными ранениями в своем жилом комплексе. Пострадавший истек кровью на месте происшествия. Его маленькая дочь в момент трагедии оставалась в квартире.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, 31-летнего соседа жертвы Сидни Кларка. В рюкзаке у него нашли пистолет. Мужчина признался, что между ним и потерпевшим был затяжной конфликт. По его словам, Кахмар часто нарушал порядок, употреблял алкоголь и выкрикивал расистские оскорбления. В день трагедии соседи начали спорить из-за курения.

