В Якутии школьница дала подышать вейпом годовалому ребенку

В Якутии 12-летняя школьница дала годовалому ребенку знакомых подышать вейпом и записала это на видео. После появления записи в сети девочкой заинтересовались правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские рассказали, что девочку с видео узнали ее школьные педагоги и обратились в МВД. В ходе проверки ведомство установило, что запись была сделана 23 октября, когда девочка вместе с родителями была в гостях у знакомых.

«Со слов 12-летней школьницы, опрошенной в присутствии матери, она случайно обнаружила электронное устройство для курения, оставленное кем-то из взрослых. Тайком попробовав сама, дала вдохнуть пары 9-летнему и годовалому сыновьям хозяев квартиры», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отметили, что школьница на учете не состояла. Ее семья также не попадала в поле зрения правоохранителей.

В отношении матери девочки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

