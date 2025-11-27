Сдача жилых домов в аренду хотят обложить туристическим налогом

Министерство финансов РФ рассматривает возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом рассказал членам Совета Федерации глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По словам министра, применение туристического налога в случае сдачи жилых домов в аренду будет обсуждаться в 2026 году. Анализ этой меры будет составлен министерством экономического развития. При этом Силуанов отметил, что прорабатывается возможность взимания туристического налога и при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах.

«В следующем году <..> вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог», — заявил он.

1 января 2025 года в 55 регионах России ввели туристический налог. Сумма налога не превышает 1% от стоимости временного проживания.

