Каждый десятый россиянин регулярно попадает в опасные ситуации на работе

Каждый десятый россиянин попадает в такие ситуации постоянно, каждый третий — периодически, 29% — редко, и только 26% отметили, что никогда не оказывались на работе в обстоятельствах, которые угрожали бы их жизни или здоровью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Группы Ренессанс страхование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым распространенным фактором риска для здоровья на работе, по мнению респондентов, является опасное оборудование — такой вариант ответа выбрали свыше половины (60%) опрошенных. Еще 40% связывают рабочие риски с работой в специфическом месте, а 39% видят риск во взаимодействии с другими людьми. При этом подавляющее большинство опрошенных (82%) отметили, что их работодатель уже ввел меры по покрытию рисков для работников предприятия.

Чтобы постараться снизить последствия рисков или избежать их, работодатели страхуют подчиненных и устанавливают дополнительные технические системы безопасности (по 56%), 37% руководителей делают сотрудникам надбавки к зарплате за риск, а каждый четвертый нанимает дополнительный персонал.

Почти половина (46%) всех участников опроса сообщили, что они сами или их знакомые получали за последний год производственные травмы. В 39% случаев травмы оказались легкими, почти каждый второй (48%) сообщил о повреждениях средней тяжести, а 13% — о тяжелых травмах. Большая часть опрошенных (45%) списывает произошедшее на несчастный случай, 30% видят причину в халатности коллег, а каждый пятый винит в этом своего работодателя.

