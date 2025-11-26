На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники ОЭЗ «Липецк» стали фигурантами уголовного дела

sezlipetsk.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нескольких (ОЭЗ) сотрудников особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» и ее дочерней структуры. Об этом сообщило правительство Липецкой области.

По его данным, ОЭЗ фигурирует в материалах «в статусе потерпевшей стороны».

Отмечается, что в адрес правительства региона никаких обращений, запросов или процессуальных документов от следственных органов не поступало.

Власти добавили, что офис ОЭЗ «Липецк» и предприятия на ее территории функционируют в штатном режиме. Обязательства перед резидентами и инвесторами выполняются в полном объеме, каких-либо сбоев в работе или нарушений не зафиксировано.

Особая экономическая зона представляет собой ограниченную территорию с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В их числе — налоговые льготы и таможенные преференции, а также сниженная аренда.

Ранее в Томской области на строительстве моста украли десятки миллионов рублей.

