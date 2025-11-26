В столице Чувашии начались восстановительные работы после атаки БПЛА

В Чебоксарах началась установка стекол в окна двух домов, поврежденных при атаке беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов в своем Telegram-канале.

По его словам, специальные комиссии завершили обход жителей и провели необходимые замеры. В каждом помещении проверили, требуется ли полная замена рам или достаточно установить новые стекла.

«Первую партию стекол и рам успели изготовить на заводе и уже приступили к установке — с утра были сформированы заявки, и предприятие приостановило основную деятельность, чтобы срочно застеклить все дома», — написал он.

Трофимов добавил, что параллельно идут восстановительные работы на инженерных сетях: ремонтируются оптоволоконные линии, коммуникации и вентиляционные каналы.

Утром 26 ноября глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары пострадали два человека, а также повреждены два жилых дома. По его словам, среди пострадавших один подросток. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, заверил чиновник.

Ранее в столице Чувашии ввели ограничения на проезд транспорта после атаки БПЛА.