Мужчина насиловал школьницу и несколько дней удерживал у себя дома

В Южной Африке мужчина несколько дней удерживал у себя школьницу и насиловал
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Африке 21-летний молодой человек, который надругался над 16-летней девушкой, попал под суд. Об этом сообщает Eswatini Positive News.

Инцидент произошел в 2018 году, но предъявить обвинения фигуранту смогли только сейчас. О его действиях стало известно после того, как пострадавшая отправилась из дома в школу, чтобы сдать учебники.

Однако вечером девушка не вернулась, поэтому семья стала беспокоиться. Они предположили, что дочь может быть в доме у одного из местных жителей, но тот заявил, что школьница у него дома не появлялась.

Спустя несколько дней девушка не пришла, поэтому семья обратилась в полицию.

«Позже сотрудники полиции обнаружили пропавшую девочку в том же доме, где ранее отрицали ее присутствие», – сообщается в публикации.

Девушку вернули домой и оказали всю необходимую помощь. Молодого человека задержали и отправили под стражу.

Ранее в Москве мужчина получил 15 лет за многолетнее насилие над дочерью сожительницы.

