На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич годами насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы и лишился свободы

В Москве мужчина получил 15 лет за многолетнее насилие над дочерью сожительницы
true
true
true
close
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы надругался над несовершеннолетней дочерью сожительницы и попал в колонию. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.
 
По данным следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка с февраля 2019 года по апрель 2023 года.

Преступления происходили в квартире семьи в Басманном округе столицы. Пострадавшая рассказала матери обо всем лишь спустя продолжительное время.

В итоге на уроженца Волгоградской области завели уголовное дело по нескольким статьям и судили за изнасилование, иные насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Урале вынесли приговор патологоанатому-кришнаиту, который изнасиловал 12-летнюю девочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами