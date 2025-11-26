Москвич годами насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы и лишился свободы

В Москве мужчина получил 15 лет за многолетнее насилие над дочерью сожительницы

Житель Москвы надругался над несовершеннолетней дочерью сожительницы и попал в колонию. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.



По данным следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка с февраля 2019 года по апрель 2023 года.

Преступления происходили в квартире семьи в Басманном округе столицы. Пострадавшая рассказала матери обо всем лишь спустя продолжительное время.

В итоге на уроженца Волгоградской области завели уголовное дело по нескольким статьям и судили за изнасилование, иные насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

