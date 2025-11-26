На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Национальные парки США повысят плату за посещение для иностранцев

В 11 национальных парках США повысят плату за посещение для иностранцев
close
Depositphotos

Служба национальных парков США заявила, что собирается взимать с иностранных туристов дополнительную плату в размере 100 долларов за вход в некоторые из самых популярных парков страны. Об этом пишет ABC News.

По данным Министерства внутренних дел США, изменение платы затронет 11 национальных парков, включая Гранд-Каньон, Йеллоустоун и Йосемити.

Согласно заявлению департамента, в рамках изменений, которые вступят в силу 1 января.

Для иностранных туристов стоимость годового пропуска в парки вырастет до 250 долларов, в то время как для жителей США она по-прежнему составит 80 долларов.

До этого президент США Дональд Трамп допустил возможность выплаты дивидендов американским гражданам за счет бюджетных поступлений от введения новых торговых пошлин. При этом, по словам американского лидера, он также хочет выделить из поступлений средства на погашение государственного долга.

Ранее Трамп заявил о рекордном заработке США с помощью пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами