Трамп допустил возможность выплат гражданам США за счет доходов от новых пошлин

Трамп: граждане США могут получить «дивиденды» с доходов от новых пошлин

Президент США Дональд Трамп допустил возможность выплаты дивидендов американским гражданам за счет бюджетных поступлений от введения новых торговых пошлин. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие люди хотели бы, чтобы мы выплатили дивиденды народу нашей страны. Я тоже рассматриваю этот вариант», — сказал он в ходе беседы с журналистами.

При этом, по словам американского лидера, он также хочет выделить из поступлений средства на погашение государственного долга.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран.

По данным Bloomberg, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальные пошлины в 15% коснутся примерно 40 стран с незначительным торговым дефицитом. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или имеющих значительный дефицит торговли в их пользу.

Ранее стало известно, когда вступят в силу новые пошлины Трампа.