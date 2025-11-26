На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера

Власти Забайкалья ввели режим ЧС из-за вспышки пастереллеза
Clara Bastian/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в связи со вспышкой заболевания животных пастереллезом. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

В правительстве отметили, что в рамках решения будет создан оперштаб. В роли руководителя ликвидации ЧС выступит и.о. вице-премьера правительства Забайкалья Буянто Батомункуев. Оценку ущерба проведет Госветслужба.

Кроме того, в местах, где установлены ограничения, будет запрещено посещение привлеченных для ликвидации очагов, ввоз и вывоз животных, а также перевозка кормов и инвентаря, с которыми могли контактировать больные животные.

«При первых признаках заболевания у животных владельцам необходимо незамедлительно сообщать в районные филиалы Госветслужбы», — говорится в сообщении.

В администрации Забайкальского края добавили, что, пастереллез редко фиксируется у людей. По данным Роспотребнадзора, среди жителей региона случаев заболевания не выявили.

Ранее в Туапсе ввели локальный режим ЧС.

