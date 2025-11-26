В Нигерии объявили режим ЧС в области безопасности на фоне участившихся атак

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил на территории страны режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области безопасности. Об этом сообщила газета Punch со ссылкой на офис главы государства.

«Тинубу объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности, приказав полиции и вооруженным силам набрать дополнительный персонал для борьбы с ростом нестабильности в стране», — говорится в материале.

Издание отметило, что полиции Нигерии поручили набрать 20 тысяч новобранцев, увеличив штат до 50 тысяч человек. При этом в качестве временного тренировочного плацдарма были выбраны лагеря Национального корпуса службы молодежи (NYSC).

На прошлой неделе боевики похитили 303 ребенка и 12 учителей из частной католической школы Святой Марии в штате Нигер на северо-востоке Нигерии.

Аналогичный инцидент произошел в соседнем штате Квара, где были похищены несколько прихожан и священник.

В связи с участившимися атаками на школы министерство образования страны распорядилось закрыть 47 школ-интернатов по всей стране. Тинубу отменил международные поездки, в том числе участие в саммите G20 в Йоханнесбурге.

