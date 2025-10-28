На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка год провела в сексуальном рабстве, куда ее продал новый знакомый

В Оренбуржье женщина год провела в сексуальном рабстве, куда ее продал знакомый
true
true
true
close
Depositphotos

В Оренбуржье новый знакомый продал женщину в сексуальное рабство, где она провела целый год. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все началось в 2023 году — житель Оренбурга познакомился с женщиной на территории города и там же нашел покупателей, которым та нужна была для оказания сексуальных услуг. Угрожая новой знакомой физическим устранением, он принудительно передал ее покупателям, получив денежное вознаграждение.

После этого женщина около года находилась в сексуальном рабстве, не имея возможности обратиться за помощью. В какой-то момент ей удалось обманом вернуть свои документы и покинуть регион. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Им предъявлено обвинение по пункту «е» части 2 статьи 127.1 УК РФ — торговля людьми с угрозой применения насилия. В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее дядя похитил племянницу и держал ее в сексуальном рабстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами