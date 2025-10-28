Россиянка год провела в сексуальном рабстве, куда ее продал новый знакомый

В Оренбуржье женщина год провела в сексуальном рабстве, куда ее продал знакомый

В Оренбуржье новый знакомый продал женщину в сексуальное рабство, где она провела целый год. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все началось в 2023 году — житель Оренбурга познакомился с женщиной на территории города и там же нашел покупателей, которым та нужна была для оказания сексуальных услуг. Угрожая новой знакомой физическим устранением, он принудительно передал ее покупателям, получив денежное вознаграждение.

После этого женщина около года находилась в сексуальном рабстве, не имея возможности обратиться за помощью. В какой-то момент ей удалось обманом вернуть свои документы и покинуть регион. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Им предъявлено обвинение по пункту «е» части 2 статьи 127.1 УК РФ — торговля людьми с угрозой применения насилия. В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

