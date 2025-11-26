На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Калининградец получил 12 лет колонии за заказные поджоги

Житель Калининграда получил 12 лет за заказные поджоги квартир и магазинов
Житель Калининграда, обвиняемый в заказных поджогах квартир, магазинов и автомобилей, получил 12 лет колонии. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба областного суда.

Отмечается, что в период с октября 2023 года по май 2024 года подсудимый, действуя в составе организованной группы, за денежное вознаграждение устраивал поджоги квартир, кафе, торговых павильонов, а также дорогостоящих машин. Общий ущерб от действий поджигателей составил более 25 млн рублей. Кроме того, калининградец занимался кражами. В феврале и июле 2024 года из домов в Гурьевском и Зеленоградском районах группировкой, в которую он входил, было похищено имущество граждан на общую сумму более 6 млн рублей.

На судебном заседании мужчина признал свою вину полностью и раскаялся. Кроме того, он дал подробные показания и согласился сотрудничать со следствием. В результате судебным решением были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму свыше 12 млн рублей.

Ранее юноша избил отчима в Калининграде из-за долга.

