Юноша избил отчима в Калининграде из-за долга

В Калининграде юноша избил отчима из-за долга
В Калининграде 19-летний юноша избил 28-летнего отчима из-за долга. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, молодой человек напал на своего отчима и нанес ему удары по лицу. После этого пострадавший обратился за помощью в полицию и рассказал о случившемся. Медицинское освидетельствование выявило у пострадавшего закрытый перелом нижней челюсти со смещением.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

До этого россиянин избил жену, заподозрив в измене, и выгнал на улицу раздетой. В результате у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и множественные кровоподтеки.

Ранее в Костроме отчим на глазах у падчерицы проломил ее матери череп.

