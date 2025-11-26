На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти предложили закрыть центр Выборга для автомобилей

Дрозденко предложил сделать центр Выборга свободным от автомобилей
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Выборг предлагают сделать свободным от автомобилей. С такой идеей выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции в ТАСС, передает kp.ru.

Он отметил, что в исторической части города не место для автомобилей. Исключение можно сделать только для такси и автобусов. Иначе, по мнению Дрозденко, сохранить центр Выборга будет невозможно.

«Надо закрывать для машин Крепостную и ряд других улиц. Возможно, стоит вообще от авто закрывать центр Выборга», — заявил губернатор региона.

Крепостная улица считается одной из старейших и важнейших улиц старого Выборга. Она проходит от Крепостного моста до Восточно-Выборгских укреплений, а с 2020 года считается частично пешеходной.

Как отмечает «Деловой Петербург», туристический поток в Выборг за последние 10 лет вырос втрое. Здесь проходят такие популярные фестивали, как «Крендель фест» и мотофестиваль Baltic Rally. Тем не менее, развитие города как туристического центра тормозит нехватка инфраструктуры.

Ранее в музее Петербурга «шальная императрица» примеряла корону и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами