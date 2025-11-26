В Ленобласти предложили закрыть центр Выборга для автомобилей

Выборг предлагают сделать свободным от автомобилей. С такой идеей выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции в ТАСС, передает kp.ru.

Он отметил, что в исторической части города не место для автомобилей. Исключение можно сделать только для такси и автобусов. Иначе, по мнению Дрозденко, сохранить центр Выборга будет невозможно.

«Надо закрывать для машин Крепостную и ряд других улиц. Возможно, стоит вообще от авто закрывать центр Выборга», — заявил губернатор региона.

Крепостная улица считается одной из старейших и важнейших улиц старого Выборга. Она проходит от Крепостного моста до Восточно-Выборгских укреплений, а с 2020 года считается частично пешеходной.

Как отмечает «Деловой Петербург», туристический поток в Выборг за последние 10 лет вырос втрое. Здесь проходят такие популярные фестивали, как «Крендель фест» и мотофестиваль Baltic Rally. Тем не менее, развитие города как туристического центра тормозит нехватка инфраструктуры.

Ранее в музее Петербурга «шальная императрица» примеряла корону и попала на видео.