В Екатеринбурге медики больницы рассказали об урезании оклада санитаров до 10 тыс. рублей

Е1: в Екатеринбурге санитарам урезали оклад до 10 тыс. рублей

В больнице Екатеринбурга санитарам уменьшили оплату труда до десяти тысяч рублей. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, новую систему в больнице внедрили с октября. В стационаре количество таких специалистов сократили, в терапевтическом и хирургическом отделениях убрали вовсе. Оставшихся санитаров переименовали в «менеджеров по сопровождению», оплата труда также изменилась.

«Был оклад почти 30 тысяч плюс стимулирующие примерно 10 тысяч, а теперь оклад 10 тысяч и стимулирующие убрали, за редким исключением», – рассказал один из сотрудников.

Отмечается, что работа достаточно тяжелая. Вес больных может достигать 100 кг. Помимо этого, санитары должны менять пациентам памперсы, убирать рвотные массы и так далее.

Как полагают сотрудники, причина таких изменений в долгах больницы. Многие, поняв, что не хотят работать в таких условиях, уволились.

В беседе с журналистами представители больницы рассказали, что проанализировали выполнение трудовых функций, по результатам внесли изменения в работу санитаров.

В больнице добавили, что по собственному желанию ушли три санитара и пять менеджеров. На должности ведется набор.

