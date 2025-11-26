На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры в российском регионе

В Саратовской области мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры
Shutterstock

В Саратовской области во время супружеской ссоры дошло до угроз физическим устранением с помощью швабры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 20 ноября в селе Любимово. Пьяный мужчина поссорился со своей супругой, когда они оба находились дома. В ходе конфликта он схватил швабру и, размахивая ею, угрожал женщине физическим устранением.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ранее не судимого фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

До этого россиянин избил жену, заподозрив в измене, и выгнал на улицу раздетой. После того как пострадавшая обратилась за помощью в полицию, агрессор стал угрожать ей физическим устранением.

Ранее российский суд оправдал женщину, которая ранила агрессивного мужа ножом.

