Российский суд оправдал женщину, которая ранила агрессивного мужа ножом

Суд в Тверской области оправдал женщину, которая защищалась и ранила мужа ножом
Shutterstock

В Тверской области женщина ударила мужа ножом и была оправдана. Торжокский межрайонный суд вынес решение по этому делу еще 10 июля, но известно о нем стало только сейчас.

Конфликт между супругами произошел в марте 2024 года. В ходе ссоры из-за водки жена нанесла один удар ножом в живот мужу. Мужчина получил тяжелое ранение, угрожавшее жизни, но оправился благодаря своевременной медицинской помощи.

Женщина заявила, что не имела злого умысла, а лишь защищалась, так как супруг начал вести себя агрессивно и оскорблять ее, а затем принялся душить. Находясь в ограниченном пространстве кухни, она схватила нож и ударила мужа, когда он вновь напал на нее.

Пострадавший подтвердил, что ранее применял к жене физическую силу и признал, что она действовала в целях самообороны.

Суд, рассмотрев доказательства, признал действия женщины необходимой обороной, так как она защищалась от насилия, опасного для жизни. В связи с этим обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с ее стороны было снято.

Подсудимую оправдали. Также суд признал за ней право требовать компенсацию за понесенный моральный и имущественный ущерб.

Ранее жертву, откусившую насильнику язык, оправдали спустя 61 год.

