Московский метрополитен выиграл суд за свой логотип на книжной обложке

Метро Москвы отсудило у книжного магазина компенсацию за нарушение прав
РИА Новости

Арбитражный суд Москвы по иску московского метрополитена взыскал с книжного интернет-магазина «Лабиринт.ру» более 128 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Как пояснил представитель истца, ответчик продавал книгу «Записки для подземелья» Михаила Ардова, в оформлении обложки которой использована большая красная буква «М», схожая с серией товарных знаков метро.

Как отмечается, сумма иска была рассчитана как двукратная стоимость лицензии на использование товарных знаков московского метрополитена. До этого суд привлек делу в качестве третьего лица по этому делу – ООО «Книжный дом «Б.С.Г.-Пресс», которое издало книгу Ардова.

Дизайн логотипа московского метро разработала студия Артемия Лебедева в 2014 году. На сайте студии сообщалось, что дизайнеры провели масштабное исследование истории происхождения прежнего символа метрополитена. В итоге новый логотип получился не слишком отличающимся от старого.

Ранее в московском метрополитене назвали приоритет своей работы.

