На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России

Роспотребнадзор зафиксировал новый скачок заболеваний гриппом и ОРВИ
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В России продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что сезонный подъем респираторных инфекций сохраняется, а на 46-й неделе года выявлено около 2,9 тыс. случаев гриппа. Уточняется, что число заболевших ОРВИ также продолжает увеличиваться. Среди вирусов гриппа в циркуляции преобладает штамм A(H3N2).

По данным Роспотребнадзора, за ту же неделю зарегистрировано 7,1 тыс. случаев COVID-19. Неделей ранее показатель составлял 5,6 тыс., что означает рост примерно на 1,5 тыс. случаев после доведенного ранее снижения на 22,2%.

В ведомстве добавили, что в рамках всероссийской кампании против гриппа привито свыше 66 млн человек, что соответствует 45,2% населения страны.

Кроме того внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев сообщил о росте случаев внебольничной пневмонии. По его данным на 12 ноября зарегистрировано 629 случаев на 100 тысяч населения. При этом по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения, отметил Авдеев. Среди симптомов специалист отметил кашель и продукцию мокроты. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.

Ранее россиянам назвали причины общей слабости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами