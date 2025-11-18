Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России

В России продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что сезонный подъем респираторных инфекций сохраняется, а на 46-й неделе года выявлено около 2,9 тыс. случаев гриппа. Уточняется, что число заболевших ОРВИ также продолжает увеличиваться. Среди вирусов гриппа в циркуляции преобладает штамм A(H3N2).

По данным Роспотребнадзора, за ту же неделю зарегистрировано 7,1 тыс. случаев COVID-19. Неделей ранее показатель составлял 5,6 тыс., что означает рост примерно на 1,5 тыс. случаев после доведенного ранее снижения на 22,2%.

В ведомстве добавили, что в рамках всероссийской кампании против гриппа привито свыше 66 млн человек, что соответствует 45,2% населения страны.

Кроме того внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев сообщил о росте случаев внебольничной пневмонии. По его данным на 12 ноября зарегистрировано 629 случаев на 100 тысяч населения. При этом по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения, отметил Авдеев. Среди симптомов специалист отметил кашель и продукцию мокроты. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.

