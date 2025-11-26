Школа просит помощи в поисках плюшевого мишки, упавшего из стратосферы

Школа Уолхэмптон в Англии обратилась к жителям с просьбой помочь найти плюшевого медведя по кличке Брэдфорд, который пропал после полета в стратосферу на метеозонде, пишет UPI.

Игрушка была запущена в небо учениками 7–8 классов совместно с Обществом космических полетов Саутгемптонского университета. Камера, закрепленная на шаре, зафиксировала подъем медвежонка в верхние слои атмосферы и момент, когда его вырвало из крепления над Хенли-на-Темзе.

По расчетам, Брэдфорд должен был приземлиться с парашютом вместе с остальным оборудованием в районе Бейсингстока. Однако теперь предполагается, что он упал где-то между Эрли и Фоули, недалеко от Хенли-на-Темзе.

«Если у вас есть любая информация о его местонахождении, даже самая незначительная, пожалуйста, сообщите нам. Видео или детали будут очень полезны», — говорится в обращении школы.

Учительница естественных наук Элли Робинсон сообщила, что медвежонок достиг высоты около 27 км, что стало отличным результатом для школьного эксперимента.

«Мы уверены, что с ним все в порядке — мы заверили детей, что он смелый и находчивый», — сказала она.

