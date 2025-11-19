На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Детский плюшевый мишка с ИИ рассказывал о сексе и подсказывал, где найти ножи

Daily Mail: плюшевый мишка с ИИ рассказывал о сексе и говорил, где найти ножи
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Плюшевый мишка с искусственным интеллектом был снят с продаж после того, как выяснилось, что он дает детям неприемлемые советы сексуального характера и подсказывает, где в доме можно найти ножи, пишет Daily Mail.

Речь идет об игрушке Kumma, произведенной в Китае и продававшейся по цене $99. Исследование показало, что мишка, работающий на базе модели GPT-4o от OpenAI, охотно вступал в откровенные разговоры. На упоминание слова «извращение» игрушка предлагала сценарии ролевых игр с элементами БДСМ, описывая это как «забавную изюминку». Кроме того, на вопрос о том, где лежат ножи, ИИ-мишка точно указывал на кухонный ящик или подставку для ножей.

Отмечается, что, хотя маленькие дети вряд ли станут задавать такие вопросы целенаправленно, они легко могут повторять услышанные в сети слова, а игрушка демонстрировала «удивительную» готовность развивать подобные темы.

В результате скандала компания OpenAI приостановила доступ производителя игрушки, компании FoloToy, к своим моделям. Со своей стороны, FoloToy временно прекратила продажи Kumma до завершения полной проверки безопасности.

Ранее созданная ИИ песня впервые лидировала в чартах США.

