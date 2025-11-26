Молодая интернет-мошенница организовывала крупные аферы на доверии пользователей

Девятнадцатилетняя интернет-мошенница Елена Баринова организовала аферы на сумму 5,8 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Как выяснили журналисты, девушка под псевдонимом Ионита на протяжении пяти месяцев реализовывала мошеннические схемы в интернете. Она находила пользователей, которые интересовались покупкой биткоинов или дорогих виртуальных подарков, после чего вступала с ними в контакт и выясняла различные подробности из личной жизни. Далее Баринова передавала информацию своим сообщникам.

«В их задачи входило сталкерить жертв – устраивать слежку и поджоги, угрожать в переписках. Пользователи не выдерживали преследований и отдавали подарки, а в некоторых случаях и криптовалюту», – пишет Telegram-канал.

По информации Baza, Бариновой уже предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящий момент она задержана. По этой статье ей грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Китае 24-летняя девушка знакомилась с богатыми мужчинами и обворовывала их дома. Впоследствии она была задержана и сообщила, что таким образом пыталась собрать деньги на собственное жилье.

Ранее москвичка отдала мошеннице более 1,2 млн рублей за приворот мужа, но он так и не вернулся.