Девушка знакомилась с богатыми мужчинами и обворовывала их дома, чтобы накопить на свой

Китаянка решила накопить денег на дом, обворовывая дома богатых мужчин. Об этом пишет SCMP.

Двадцатичетырехлетняя Инь Сюэ родилась в сельской местности в центральном Китае и выросла в бедной семье. В возрасте 18 лет она попала на свадьбу одного из друзей своего тогдашнего бойфренда, где впервые столкнулась с настоящей роскошью.

«Я поняла, что хочу такой же жизни. Но мне придется зарабатывать на нее самой», — говорит Инь.

Она поставила себе цель накопить 10 млн юаней за пять лет, купить дом в Шэньчжэне и собрать в нем своих родных. Сначала девушка нашла работу в одном из пекинских отелей, но уволилась через год и стала работать продавцом-консультантом и моделью, а также проводить стримы. Тем не менее накопленная ею сумма все еще была далека от цели, поэтому Инь решила пойти другим путем.

Китаянка потратила сбережения на пластическую операцию, освоила азы этикета и начала посещать кулинарные курсы и дегустации вин. Ей удалось обмануть нескольких богатых мужчин, которые почти сразу приглашали ее к себе. Когда хозяева вилл временно покидали их, мошенница нанимала грузчиков, чтобы те вывезли все — от дизайнерских вещей до диванов и бытовой техники, а затем продавала награбленное на онлайн-платформах.

К началу 2022 года она заработала таким образом более 200 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей — прим. ред.), но в феврале попалась при попытки ограбить дом девятой жертвы. Оказалось, что владелец установил внутри камеры видеонаблюдения и стал свидетелем того, как его новая девушка выносит ценные вещи. Мужчина по фамилии Чжан немедленно обратился в полицию. Инь арестовали за кражу и мошенничество и привлекли к ответственности. Точный срок ее наказания не разглашается.

Ранее мошенницы познакомились с бизнесменом из Смоленска в интернете и выманили у него 52 млн рублей.