Москвичка отдала мошеннице более 1,2 млн рублей за приворот мужа, но он так и не вернулся

В Москве мошенница вытянула из женщины более 1,2 млн рублей, обещая сделать приворот ее мужа. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в семье москвички произошел разлад и та стала искать способы вернуть хорошие отношения с мужем. В интернете она нашла женщину, которая пообещала ей сделать приворот супруга и «расклад карт» за деньги.

Спустя некоторое время незнакомка сообщила, что обряд якобы не получился, и попросила дополнительную плату. Она продолжила вытягивать из женщины деньги, однако супруг так и не вернулся к москвичке. Всего обманутая мошенницей россиянка отдала ей более 1,2 млн рублей.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась 15,5 млн рублей.