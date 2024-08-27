Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка отдала мошеннице более 1,2 млн рублей за приворот мужа, но он так и не вернулся

РЕН ТВ: в Москве женщина отдала мошеннице более 1,2 млн рублей за приворот мужа

close
100%
Shutterstock

В Москве мошенница вытянула из женщины более 1,2 млн рублей, обещая сделать приворот ее мужа. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в семье москвички произошел разлад и та стала искать способы вернуть хорошие отношения с мужем. В интернете она нашла женщину, которая пообещала ей сделать приворот супруга и «расклад карт» за деньги.

Спустя некоторое время незнакомка сообщила, что обряд якобы не получился, и попросила дополнительную плату. Она продолжила вытягивать из женщины деньги, однако супруг так и не вернулся к москвичке. Всего обманутая мошенницей россиянка отдала ей более 1,2 млн рублей.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась 15,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами