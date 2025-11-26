На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео вынесения приговора россиянину по делу о попытке подрыва систем ПВО

ФСБ опубликовала видео приговора россиянину по делу о госизмене и терроризме
ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео из зала суда, где был вынесен приговор в отношении геофизика и археолога Андрея Верьянова по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

На обнародованных кадрах можно заметить, как мужчина под объективом камеры следует в зал суда. Его закрывают в судебном изоляторе, при этом мужчина сохраняет спокойствие и даже улыбается, когда переговаривается с представителями суда. Россиянин спокойно слушает приговор, затем задает судье уточняющие вопросы. Верьянов попрощался с прокурором и судьей в момент выхода под конвоем из зала вынесения приговора.

Ученого приговорили к 24 года колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что мужчина установил секретное взаимодействие с запрещенной в России террористической организацией, а также представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и оказывал им помощь в реализации преступлений против безопасности страны.

По данным ФСБ, Верьянов собирал данные о системах противовоздушной обороны в Московской области. Он также подготовил и запустил беспилотник, чтобы выявить слабые места в работе этих систем.

Помимо этого, ему поручили подорвать самолет с высокопоставленным представителем России на борту.

Ранее ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего теракт в Калининграде.

