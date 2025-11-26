На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина едва не лишился пальца после укуса уличной кошки

LADBible: палец британца почернел после укуса уличной кошки
Британец Дэн Перри призвал людей серьезнее относиться к укусам кошек после того, как столкнулся с тяжелой инфекцией, приведшей к некрозу пальца и необходимости провести шесть хирургических процедур, пишет LADBible.

Как рассказал мужчина, он услышал шум в доме и обнаружил бездомную кошку. Попытка аккуратно вывести животное закончилась сильным укусом в левый указательный палец.

«Кот держался зубами секунд 20–30. Это была очень глубокая и болезненная рана», — рассказал Перри.

Сразу после случившегося он обратился в больницу, где ему обработали рану и назначили антибиотики. Однако на следующий день боль резко усилилась, и Дэна госпитализировали.

Врачи выявили у него заражение пастереллой — бактерией, часто встречающейся у домашних и сельскохозяйственных животных. Инфекция начала стремительно распространяться, приводя к тяжелому поражению тканей. У пациента развились когнитивные нарушения и затруднение речи.

Медикам пришлось провести серию процедур по удалению некротизированной ткани.

«Палец стал черным, плохо пах — было страшно», — вспоминает Перри.

Специалисты отмечают, что укусы кошек особенно опасны из-за глубоких проколов, которые быстро закрываются и задерживают бактерии под кожей. Это может привести к абсцессам, целлюлиту, сепсису и другим тяжелым осложнениям.

Ранее специалисты предупредили, почему нельзя гладить уличных кошек.

