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Россиян предупредили, почему нельзя гладить уличных кошек

Доцент Меликова: от уличных кошек часто можно подхватить токсоплазмоз
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KAA-photo/Shutterstock/FOTODOM

Контакт с бездомными кошками может нести серьезные риски для здоровья человека из-за зоонозных инфекций — заболеваний, передающихся от животных, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

Одной из частых паразитарных инфекций уличных кошек является токсоплазмоз. Возбудитель — паразит Toxoplasma gondii, выделяемый с фекалиями. Заражение возможно даже при поглаживании шерсти, если на руках остались частицы почвы или песка с ооцистами.

«Инфекция передается от животного к человеку и разрушает нервную систему. Токсоплазмоз может спровоцировать хроническое воспаление центральной нервной системы, изменить нейротрансмиттерный баланс, повлиять на когнитивные способности человека. Ученые связывают хронический токсоплазмоз с психоневрологическими расстройствами, такими как шизофрения, депрессия и болезнь Альцгеймера. Особенно токсоплазмоз опасен для беременных из-за риска развития патологии плода», — рассказала она.

Другая болезнь уличных животных — стригущий лишай, грибковая инфекция, вызывающая поражение кожи, волос и ногтей. Заболевание передается при прямом контакте или через предметы, загрязненные спорами.

«Нередко уличные кошки заражены круглыми и ленточными червями (например, токсокарами). Личинки могут попасть в организм человека через немытые руки. Бартонеллез («болезнь кошачьих царапин») вызывает воспаление лимфоузлов, сальмонеллез — тяжелые кишечные расстройства», — отметила эксперт.

Эксперт рекомендует избегать контактов с незнакомыми животными, особенно если у них есть признаки болезни (сыпь, выделения из глаз, агрессивность). После случайного прикосновения тщательно мойте руки с мылом.

«Если укусила или поцарапала уличная кошка, обработайте рану и срочно обратитесь к врачу. Доброта к животным не должна идти вразрез с безопасностью. Помогать бездомным кошкам лучше через приюты или вакцинированных домашних питомцев», — резюмировала специалист.

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