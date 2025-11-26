Россиянка чудом спаслась, когда в ее квартире внезапно рухнул потолок

В Пермском крае женщина чудом спаслась во время обрушения потолка в квартире

В Пермском крае потолок обрушился в квартире жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел 21 ноября в доме №38 на улице Клары Цеткин в городе Березники. В момент обрушения потолка в квартире находилась женщина, которой чудом удалось спастись. По словам местных жителей, незадолго до случившегося строители вскрывали крышу для проведения ремонта.

Сейчас женщина проживает у родственников. Жильцы дома боятся, что крыша может обвалиться и в других квартирах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность», сообщили в СУ СК России по региону. Глава города Алексей Казаченко отметил, что дом не является аварийным. В данный момент подрядчик регионального Фонда капремонта ведет там ремонт крыши — рабочие в последние недели убирали шлак с перекрытий чердака для укладки утеплителя. Предварительно, разрушение потолка может быть связано с протечками труб, проходящих по чердаку.

