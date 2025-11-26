Россиян предупредили об опасности энергетических напитков для здоровья

Регулярное употребление энергетических напитков провоцирует привыкание и негативно влияет на здоровье, истощая нервную систему. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Кокин.

Специалист объяснил, что в составе практически всех энергетиков содержатся высокие дозы кофеина, обеспечивающие лишь краткосрочный эффект бодрости, при этом не обеспечивая организм реальной энергии.

«Устранение усталости происходит за счет внутренних резервов, что приводит к «энергетическому долгу». По истечении нескольких часов организм отвечает подавленностью, раздражительностью и нарушением сна. Регулярное употребление напитков провоцирует привыкание и истощение нервной системы», — рассказал Кокин.

Он объяснил, что сочетание кофеина с глюкозой и другими стимуляторами особенно опасно для подростков. Такая комбинация провоцирует резкие колебания частоты сердечных сокращений, а также может вызвать дрожь в конечностях, скачки давления и нарушения сердечного ритма.

Отмечается, что даже одно превышение допустимой дозы кофеина, составляющей около двух стандартных банок в день, может привести к тахикардии и нервозности, а также спровоцировать головную боль и нарушения сна. При этом у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, повышенной чувствительностью к стимуляторам или нарушениями сна энергетики могут вызвать особенно серьезные осложнения.

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова до этого рассказала, что инфаркт миокарда – это чаще всего следствие закупорки коронарной артерии, питающей сердце. По ее словам, такое состояние может спровоцировать избыток кофеина, который в первую очередь вызывает резкий подъём артериального давления.

Ранее россиян предупредили, что приводит к развитию порока сердца.