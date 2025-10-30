Россиян предупредили, что приводит к развитию порока сердца

Приобретенные пороки сердца — это структурные и функциональные нарушения клапанного аппарата или крупных сосудов сердца, возникающие в течение жизни вследствие различных патологических процессов. В отличие от врожденных пороков, они не связаны с нарушениями эмбриогенеза, а могут сформироваться из-за восьми причин, рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«Среди основных причин приобретенных пороков сердца — ревматическая лихорадка. Это наиболее частая причина в странах с низким и средним уровнем дохода. Ревматизм приводит к хроническому воспалению клапанов, особенно митрального и аортального, с последующим их утолщением, сращением створок и формированием стеноза или недостаточности. Вторая причина — инфекционный эндокардит — инфекционное поражение эндокарда и клапанов, чаще всего вызванное стафилококками или стрептококками. Может привести к перфорации створок, разрыву хорд, абсцессам и выраженной клапанной недостаточности», — отметил врач.

Еще один фактор риска — дегенеративные изменения сосудов, например стеноз аорты, особенно у пожилых пациентов.

«Четвертая причина — это атеросклероз и артериальная гипертензия, которые способствуют развитию аортальной недостаточности за счет дилатации корня аорты и нарушения коаптации створок. Пятая — системные заболевания соединительной ткани (например, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь Бехчета), которые могут вызывать неспецифическое воспаление клапанов (эндокардит Либмана-Сакса). Конечно, травмы грудной клетки тоже могут повредить клапаны или сосуды (например, разрыв аортального клапана или стенки аорты). Седьмая причина порока сердца — осложнения после кардиохирургических вмешательств или катетеризаций. И, в конце концов, патологию может вызвать и кардиомиопатия», — рассказал врач.

Клиническая картина зависит от вида порока, локализации, степени гемодинамических нарушений и компенсаторных возможностей миокарда. На ранних стадиях порок может быть бессимптомным и выявляться случайно при аускультации (выслушивании) или УЗИ сердца.

«Общие симптомы приобретенных пороков сердца: одышка, аритмия, боли в груди, головокружения и обмороки, отеки ног, утомляемость. Приобретенные пороки сердца — серьезная патология, требующая своевременной диагностики и мониторинга. При отсутствии лечения они могут привести к хронической сердечной недостаточности, аритмиям и внезапной сердечной смерти. Однако при раннем выявлении и адекватной тактике (медикаментозной или хирургической) прогноз у большинства пациентов значительно улучшается», — заключил врач.

