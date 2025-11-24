На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, может ли избыток кофеина спровоцировать инфаркт

Кардиолог Паукова: избыток кофеина может вызвать спазм сосудов и инфаркт
Depositphotos

Инфаркт миокарда – это чаще всего следствие закупорки коронарной артерии, питающей сердце. Такое состояние может спровоцировать избыток кофеина, который в первую очередь вызывает резкий подъём артериального давления, предупредила в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.

У людей с гипертонией или атеросклерозом резкий скачок давления приводит к разрыву атеросклеротической бляшки, что запускает процесс тромбообразования и может привести к закупорке сосуда, объяснила врач. Кроме того, кофеин может вызвать спазм сосудов, и если он проявится в коронарных артериях, уже поражённых атеросклерозом, это грозит резким сокращением притока крови к сердцу, что может привести к инфаркту.

«Кофеин оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, поэтому его избыток может приводить к нарушению ритма сердца, — добавила Паукова. — Это, в свою очередь, повышает потребность сердечной мышцы в кислороде, создавая условия для ишемии — недостатка кислорода в тканях сердца, что может приводить к инфаркту».

В группу риска входят люди с недиагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями – например, с ишемической болезнью сердца или атеросклерозом. Кроме того, избыток кофеина представляет опасность для пациентов с неконтролируемой гипертонической болезнью, с генетической предрасположенностью к аритмиям.

Особенно рискованно употреблять чистый кофеин в виде добавок, причём как для тех, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, так и для здоровых людей, отметила кардиолог. В том числе крайне опасны энергетики, лекарственные препараты, особенно те, которые замедляют метаболизм кофеина в организме – в их числе, например, некоторые антибиотики и антидепрессанты, отметила врач. По её словам, безопасной дозой для здорового взрослого человека считается до 400 мг кофеина в день, то есть около трёх-пяти чашек кофе.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями употребление кофеина возможно только после консультации с врачом, заключила Паукова.

До этого кардиолог предупредила, что инфаркт и инсульт опасны тем, что поражают человека внезапно – всего несколько минут хватает, чтобы наступило тяжёлое состояние, которое серьёзно угрожает жизни. Что касается главных сигналов, то при инфаркте поражается сердце, поэтому основной симптом – это жгучая давящая боль за грудиной или в левой половине грудной клетки. Эта боль может распространяться на левую руку, нижнюю челюсть, шею, лопатку, не проходит при попытке сменить положение и длится более 20 минут. При этом у пострадавшего могут также наблюдаться одышка, холодный пот, он чувствует слабость.

