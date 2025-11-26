На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У стоматологии в российском городе нашли сотни зубных слепков с фамилиями пациентов

В Нижнем Тагиле рядом со стоматологией нашли сотни зубных слепков пациентов
true
true
true
close
Telegram-канал Инцидент Нижний Тагил • Новости

В Нижнем Тагиле прохожие обратили внимание на сотни зубных слепков с фамилиями пациентов, выброшенных на помойку рядом со стоматологической клиникой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

«Верх цинизма! Стоматология на улице Правды 24 ноября выкинула прямо возле мусорки слепки зубов, с подписями фамилий, без должной утилизации медотходов. Жесть!» — прокомментировала снимки подписчица канала.

Главный врач стоматологической поликлиники Николай Корытов заявил, что клиника не имеет отношения к инциденту. Он подчеркнул, что медучреждение утилизирует отходы должным образом.

Тем не менее медучреждение оперативно отреагировала на снимки, в течение часа слепки убрали.

Ранее в Таиланде женщина случайно выкинула золотые слитки почти на 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами