У стоматологии в российском городе нашли сотни зубных слепков с фамилиями пациентов

В Нижнем Тагиле рядом со стоматологией нашли сотни зубных слепков пациентов

В Нижнем Тагиле прохожие обратили внимание на сотни зубных слепков с фамилиями пациентов, выброшенных на помойку рядом со стоматологической клиникой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

«Верх цинизма! Стоматология на улице Правды 24 ноября выкинула прямо возле мусорки слепки зубов, с подписями фамилий, без должной утилизации медотходов. Жесть!» — прокомментировала снимки подписчица канала.

Главный врач стоматологической поликлиники Николай Корытов заявил, что клиника не имеет отношения к инциденту. Он подчеркнул, что медучреждение утилизирует отходы должным образом.

Тем не менее медучреждение оперативно отреагировала на снимки, в течение часа слепки убрали.

