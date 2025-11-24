Женщина с деменцией случайно выкинула золотые слитки сына

В Таиланде женщина случайно выкинула золотые слитки почти на 5 млн рублей

Житель Таиланда рассказал, что его рассеянная мать случайно выбросила в мусорку золотой слиток стоимостью 2 миллиона батов (примерно 4,8 млн рублей). Об этом пишет тайская газета Daily News.

«Моя мать, страдающая деменцией, случайно бросила в мусорное ведро пакеты с тремя золотыми слитками, общей стоимостью около 2 000 000 бат», — написал молодой человек в интервенте, прикрепив запись с камеры наблюдения с уезжающим мусоровозом.

Он предлагает мусорщикам вознаграждение за помощь в поисках драгоценного металла.

Женщина обратилась в полицию с просьбой найти мусоровоз, но власти ответили ей, что это проблематично. Более того, есть вероятность, что мусор уже сожгли. По словам семьи, слитки являлись единственной семейной инвестицией.

В августе этого года британский IT-специалист Джеймс Хауэллс, который в течение 12 лет пытался найти на свалке жесткий выброшенный жесткий диск с биткоином, отказался от поисков.

В 2013 году возлюбленная Хоуэллса по ошибке выбросила жесткий диск с криптовалютой, которая сегодня оценивается в 76 млрд рублей. IT-специалист узнал, что диск попал на свалку, и планировал перебрать тысячи тонн мусора с помощью экспертов по восстановлению данных. Однако власти Ньюпорта запретили доступ на свалку и даже выставили охрану с целью предотвращения наплыва других «искателей сокровищ».

