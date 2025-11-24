На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина с деменцией случайно выкинула золотые слитки сына

В Таиланде женщина случайно выкинула золотые слитки почти на 5 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

Житель Таиланда рассказал, что его рассеянная мать случайно выбросила в мусорку золотой слиток стоимостью 2 миллиона батов (примерно 4,8 млн рублей). Об этом пишет тайская газета Daily News.

«Моя мать, страдающая деменцией, случайно бросила в мусорное ведро пакеты с тремя золотыми слитками, общей стоимостью около 2 000 000 бат», — написал молодой человек в интервенте, прикрепив запись с камеры наблюдения с уезжающим мусоровозом.

Он предлагает мусорщикам вознаграждение за помощь в поисках драгоценного металла.

Женщина обратилась в полицию с просьбой найти мусоровоз, но власти ответили ей, что это проблематично. Более того, есть вероятность, что мусор уже сожгли. По словам семьи, слитки являлись единственной семейной инвестицией.

В августе этого года британский IT-специалист Джеймс Хауэллс, который в течение 12 лет пытался найти на свалке жесткий выброшенный жесткий диск с биткоином, отказался от поисков.

В 2013 году возлюбленная Хоуэллса по ошибке выбросила жесткий диск с криптовалютой, которая сегодня оценивается в 76 млрд рублей. IT-специалист узнал, что диск попал на свалку, и планировал перебрать тысячи тонн мусора с помощью экспертов по восстановлению данных. Однако власти Ньюпорта запретили доступ на свалку и даже выставили охрану с целью предотвращения наплыва других «искателей сокровищ».

Ранее волонтеры потратили 7 часов, чтобы навести порядок в доме, заваленном мусором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами