Мужчина весом 138 кг случайно раздавил трехлетнюю дочь своей подруги

Mothership: в Малайзии 138-кг мужчина случайно раздавил 3-летнюю девочку
Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии мужчина весом 138 кг случайно раздавил трехлетнюю дочь своей подруги, пишет Mothership.

Инцидент произошел в доме 33-летнего малайзийца Ахмада Ашрафа. В тот момент мужчина, весивший на тот момент 138 килограммов, оставался с ребенком, пока его девушка, мать трехлетней девочки, болела. Войдя в комнату ребенка в темноте, чтобы дать ей молока, он не заметил дошкольницу, лежавшую на полу, и наступил ей на грудь. Полученная травма вызвала у ребенка гипервентиляцию.

Ашраф осознал произошедшее, только когда включил свет. Он немедленно попытался оказать пострадавшей первую помощь и самостоятельно доставил ее в больницу, однако спасти жизнь девочки не удалось. В тот же день он добровольно сдался полиции и был арестован.

На заседании суда 30 октября было отмечено, что подсудимый, чей рост превышает 180 см, заметно похудел с момента случившегося. Судья, вынося приговор, учел ряд смягчающих обстоятельств: активное сотрудничество Ашрафа со следствием, отсутствие у него умысла или агрессивных побуждений, а также его искреннее раскаяние. Суд принял во внимание, что обвиняемый принес извинения матери ребенка и глубоко переживал случившееся.

На основании этих факторов Ахмад Ашраф был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Ранее врач назвала неожиданную причину ожирения у подростков.

