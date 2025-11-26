Новый рентген-аппарат ввели в работу в Подольской больнице

Новый цифровой рентген-аппарат заработал в поликлинике обособленного структурного подразделения №3 Подольской больницы Московской области. Об этом заявили в Минздраве Подмосковья.

«В поликлинике обособленного структурного подразделения №3 Подольской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат», — говорится в публикации.

Уточняется, что оборудование было закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе отметили, что это уже четвертая единица тяжелого медицинского оборудования, которая заработала в этой поликлинике с начала 2025 года. Ранее в учреждении появились новые рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.

«С начала года в Московской области заработали 86 новых рентген-аппаратов на сумму более 2 млрд руб. Один начал работу сегодня в Подольской больнице, на его закупку было направлено более 21,3 млн руб.», — сказал зампредседателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Ранее врач опровергла мифы о вреде рентгена.