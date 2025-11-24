Врач опровергла мифы о вреде рентгена

Сегодня рентген остается одним из самых важных инструментов диагностики. Однако вокруг этого обследования существует множество опасений, большинство из которых являются лишь мифами. Об этом «Известиям» рассказала главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н., врач-рентгенолог высшей категории Оксана Платонова.

Специалист рассказала, что излучение используется только в некоторых видах исследований, поэтому далеко не все методы диагностики связаны с лучевой нагрузкой. Врач привела в пример УЗИ и МРТ, объяснив, что они работают на ультразвуковых волнах и магнитном поле, поэтому полностью безопасны даже для беременных женщин. По ее словам, рентген применяется только в рентгенографии, флюорографии и КТ.

Эксперт отметила, что флюрография, мамморграфия и рентген зубов не оказывают влияние на грудной молоко или ребенка, поэтому эти исследования можно проходить кормящим женщинам. При этом беременным врачи назначают рентген исключительно по строгим показаниям, а во время самого процесса живот защищают с помощью свинцового фартука.

Специалист объяснила, что современные аппараты дают минимальные дозы. Вредную нагрузку можно получить, если пройти около сотни снимков подряд. Платонова также опровергла распространенный страх об опасности стоматологического рентгена, рассказав, что луч фокусируется строго на нужной зоне, а окружающие ткани закрываются защитой.

«Рентген — это электромагнитное излучение, как и ультрафиолет, свет или тепло. Да, при больших дозах оно может повредить клетки, но то же самое делает солнечный ожог. Загореть на пляже без защиты гораздо опаснее, чем раз в год сделать флюорографию», — добавила она.

Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и заместитель директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин до этого говорил, что доказательств прямой взаимосвязи между рентгенологическими методами исследований и риском развития рака нет. Однако, по его словам, если пациент носит металлические предметы, то МРТ может быть опасной.

