Участники крымской террористической ячейки получили длительные сроки

Суд дал участникам крымской террористической ячейки от 13 до 19 лет колонии

Южный окружной военный суд огласил приговор организатору и участникам ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России), действовавшей в Джанкойском районе Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы. Энвер Крош осужден на 19 лет колонии, Сейтяги Аббозов получил 13 лет, Эдем Бекиров и Ринат Алиев — (по) 15 лет, Вилен Темерьянов — 14 лет», — отмечается в сообщении.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Крош признан виновным в организации деятельности террористической организации и попытке насильственного захвата власти, остальные — в участии в деятельности террористической структуры и попытке захвата власти.

Следствие установило, что в феврале 2015 года Крош создал конспиративную ячейку, в которую впоследствии вступили другие фигуранты. На встречах обсуждались планы по изменению политической системы и государственного устройства России, а также идеи уничтожения текущих госграниц как с помощью пропаганды, так насильственным путем.

