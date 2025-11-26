На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участники крымской террористической ячейки получили длительные сроки

Суд дал участникам крымской террористической ячейки от 13 до 19 лет колонии
true
true
true
close
Shutterstock

Южный окружной военный суд огласил приговор организатору и участникам ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России), действовавшей в Джанкойском районе Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы. Энвер Крош осужден на 19 лет колонии, Сейтяги Аббозов получил 13 лет, Эдем Бекиров и Ринат Алиев — (по) 15 лет, Вилен Темерьянов — 14 лет», — отмечается в сообщении.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Крош признан виновным в организации деятельности террористической организации и попытке насильственного захвата власти, остальные — в участии в деятельности террористической структуры и попытке захвата власти.

Следствие установило, что в феврале 2015 года Крош создал конспиративную ячейку, в которую впоследствии вступили другие фигуранты. На встречах обсуждались планы по изменению политической системы и государственного устройства России, а также идеи уничтожения текущих госграниц как с помощью пропаганды, так насильственным путем.

21 ноября столичный суд приговорил гражданку России Юлию Лемещенко к 19 годам тюремного заключения. Женщина, с 2014 года жившая в Харькове, — мастер спорта и чемпионка Украины по пауэрлифтингу. По версии обвинения, она была завербована украинскими спецслужбами и прошла специальную подготовку, после которой подорвала ЛЭП в Петербурге и готовила покушение на военного в Воронеже.

Ранее жителя Ухты задержали в Казани по обвинению в оправдании терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами