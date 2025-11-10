Жителя Ухты задержали в Казани по обвинению в оправдании терроризма

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Ухты по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по республике Коми.

По информации ФСБ, мужчина размещал в социальных сетях посты, одобряющие деятельность запрещенной организации. Задержанного обнаружили в Казани, после чего этапировали в Сыктывкар.

46-летнего мужчину задержали в Казани и этапировали в Сыктывкар для проведения следственных и процессуальных действий. В пресс-службе ведомства уточнили, что по месту жительства ухтинца были найдены книги националистической идеалогии.

Сыктывкарский горсуд арестовал обвиняемого.

10 ноября управление ФСБ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело за оправдание терроризма в отношении местной жительницы, которая ранее обвинялась в активном участии в деятельности запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Женщина разместила в мессенджере Telegram две видеозаписи, в которых содержались призывы к насильственному свержению власти и изменению вооруженным путем общественно-политического строя.

Ранее в Свердловской области арестовали священника Пинчука за оправдание терроризма.