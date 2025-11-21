Подрыв ЛЭП и слежка за военным: в России осудили на 19 лет чемпионку Украины по пауэрлифтингу

Чемпионка Украины Лемещенко осуждена на 19 лет по восьми статьям УК РФ в Москве

Столичный суд приговорил гражданку России Юлию Лемещенко к 19 годам тюремного заключения. Женщина, с 2014 года жившая в Харькове, — мастер спорта и чемпионка Украины по пауэрлифтингу. По версии обвинения, она была завербована украинскими спецслужбами и прошла специальную подготовку, после которой подорвала ЛЭП в Петербурге и готовила покушение на военного в Воронеже.

Суд смягчил наказание, запрашиваемое прокурором

Второй западный окружной военный суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен по восьми статьям Уголовного кодекса РФ:

государственная измена (ст. 275 УК РФ);



участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5);



прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2);



прохождение обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3);



диверсия (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 281);



незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1);



незаконное хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1);



приготовление к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205).

По версии следствия, гражданка России Лемещенко с 2014 года жила на Украине. Там она начала сотрудничать с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны страны и представителями вооруженного формирования «Легион Свобода России» (организация запрещена в России).

В 2024 году, как полагает следствие, женщина прошла в украинской столице обучение по обращению с оружием, дронами и взрывчаткой. А затем приехала в Россию, где с помощью самодельной взрывчатки подорвала опоры линий электропередачи в Санкт-Петербурге. Ущерб от действий обвиняемой оценивается в более чем 2,2 млн рублей.

Кроме того, как сообщает московская прокуратура, в ноябре 2024-го Лемещенко планировала теракт против российского военнослужащего в Воронеже: украинские спецслужбы поручили ей сбор сведений о личности и месте жительства военного, которого собирались ликвидировать путем взрыва.

Об аресте Лемещенко стало известно в феврале 2025 года — ее вместе с еще тремя девушками обнаружили в квартире в Воронеже во время спецоперации ФСБ. На судебном заседании прокурор заявила, что Лемещенко собрала взрывное устройство, но была задержана до совершения преступления.

Прокуратура изначально запрашивала для Лемещенко 23 года колонии, но суд смягчил приговор, назначив обвиняемой наказание в виде лишения свободы на в 19 лет. Кроме того, Лемещенко должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Мой муж сказал мне: «Ты жирная, я не хочу тебя»

Юлия Лемещенко родилась в Старом Осколе Белгородской области и проживала в Воронеже, пока в 2014 году не переехала в Харьков. Профессионально заниматься спортом она начала уже в зрелом возрасте: в соцсетях женщина сообщала, что пришла в пауэрлифтинг в 33 года после того, как муж обвинил ее в наборе веса после родов.

«После рождения ребенка мой муж сказал мне: ты жирная, я не хочу тебя. Да, так и было. Как я себя чувствовала? Хреново. И нет, это не дало мне мотивацию, а только еще глубже вогнало в послеродовую депрессию», — писала Лемещенко в 2021 году.

За год занятий спортсменка выполнила норматив мастера спорта Украины и получила соответствующее звание.