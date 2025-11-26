На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина топором разгромил витрину на рынке в Абакане

В Абакане мужчина с топором разгромил витрину на рынке
true
true
true
close
МВД России

В Абакане мужчина пришел на рынок с топором и разгромил витрину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на одном из городских рынков. Полицейским сообщили о пьяном мужчине с топором, который без видимых причин начал крушить витрину торгового павильона.

Стражи порядка задержали 52-летнего жителя Черногорска — мужчина ранее был судим и является безработным. Предварительно, злоумышленник приехал в гости в Абакан, распивал спиртное с друзьями, а после отправился на рынок. Объяснить мотивы дебоша он не смог.

Ущерб от действий мужчины оценили в десять тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка, правоохранители усматривают в действиях дебошира признаки уголовного преступления — умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

Ранее в Калининградской области мужчина рассек собутыльнику череп топором во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами