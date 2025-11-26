Мужчина топором разгромил витрину на рынке в Абакане

В Абакане мужчина с топором разгромил витрину на рынке

В Абакане мужчина пришел на рынок с топором и разгромил витрину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на одном из городских рынков. Полицейским сообщили о пьяном мужчине с топором, который без видимых причин начал крушить витрину торгового павильона.

Стражи порядка задержали 52-летнего жителя Черногорска — мужчина ранее был судим и является безработным. Предварительно, злоумышленник приехал в гости в Абакан, распивал спиртное с друзьями, а после отправился на рынок. Объяснить мотивы дебоша он не смог.

Ущерб от действий мужчины оценили в десять тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка, правоохранители усматривают в действиях дебошира признаки уголовного преступления — умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

Ранее в Калининградской области мужчина рассек собутыльнику череп топором во время ссоры.