На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области мужчина рассек собутыльнику череп топором во время ссоры

В Калининградской области мужчине во время ссоры рассекли череп топором
close
Depositphotos

В Калининградской области 46-летнего мужчину заподозрили в нападении на собутыльника с топором. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Гурьевском районе во время распития спиртных напитков в доме 49-летнего потерпевшего. Предварительно, между ним и его гостем возникла ссора, после чего они вышли во двор для разговора. В ходе конфликта собутыльник схватил топор и ударил хозяина жилища по голове, в результате чего рассек ему череп.

Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив ее дома у приятеля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами