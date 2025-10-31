В Калининградской области мужчина рассек собутыльнику череп топором во время ссоры

В Калининградской области 46-летнего мужчину заподозрили в нападении на собутыльника с топором. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Гурьевском районе во время распития спиртных напитков в доме 49-летнего потерпевшего. Предварительно, между ним и его гостем возникла ссора, после чего они вышли во двор для разговора. В ходе конфликта собутыльник схватил топор и ударил хозяина жилища по голове, в результате чего рассек ему череп.

Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив ее дома у приятеля.