В «Крошке картошке» рассказали об итогах проверки после сообщений о кишечной палочки

«Крошка картошка» не выявила подтвержденных случаев отравлений едой сети
Павел Бедняков/РИА Новости

Сеть предприятий быстрого питания «Крошка картошка» не выявила подтвержденных случаев пищевых отравлений своей продукцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«На текущий момент подтвержденных случаев пищевых отравлений, находящихся в причинно-следственной связи с работой сети, не зафиксировано», — говорится в сообщении организации.

В компании добавили, что сеть последовательно соблюдает требования санитарного законодательства и внутренних стандартов качества.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в одном из заведений сети якобы была обнаружена кишечная палочка, а сотрудники данного общественного заведения, по утверждению журналистов, реализуют просроченную продукцию и готовят блюда грязными приборами.

На фоне подобных сообщений «Крошка картошка» начала проверку одной из своих точек. В рамках работы предполагалось проведение независимой экспертизы на наличие нарушений программы производственного контроля и санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее в России существенно выросло потребление фастфуда.

