«Крошка картошка» начала проверку одной из точек после жалоб о нарушениях

«Крошка картошка» проверит одну из своих точек по жалобам о нарушениях

Российская сеть питания «Крошка картошка» начала проверку одной из своих точек после сообщений о нарушении стандартов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Франчайзор «Крошка картошка» проводит проверку точки франчайзи на соблюдение стандартов бренда «Крошка картошка» в рамках принятых компанией процедур», — заявили в фирме.

Кроме того, в рамках проверки предполагается проведение независимой экспертизы на наличие нарушений программы производственного контроля (ППК) и санитарно-эпидемиологических требований. Компания также намерена зафиксировать все публикации, содержащие порочащую бренд информацию, и в случае подтверждения клеветы, подготовить официальные претензии к владельцам СМИ.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о том, что в одном из заведений сети «Крошка картошка» якобы была обнаружена кишечная палочка, а сотрудники данного общественного заведения, по утверждению журналистов, реализуют просроченную продукцию и готовят блюда грязными приборами.

Ранее в России существенно выросло потребление фастфуда.