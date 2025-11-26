На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк выпустит памятную монету, посвященную Донскому монастырю

ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Донскому монастырю
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный Банк 27 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную Донскому монастырю. Об этом сообщили на сайте ЦБ РФ.

Монета изготовлена тиражом 1 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 155,5 грамма серебра.

«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Донского монастыря на фоне изображения облаков, выполненного в технике лазерного матирования», — говорится в сообщении.

Этой осенью Центробанк России выпустил инвестиционные монеты из золота «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей. Как уточняют «Известия», монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.

Согласно данным регулятора, монета признается законным платежным средством на всей территории РФ и подлежит обязательному приему по номинальной стоимости.

Ранее в США прекратили чеканить монеты в один цент.

