Центробанк выпустит памятную монету, посвященную Донскому монастырю

Центральный Банк 27 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную Донскому монастырю. Об этом сообщили на сайте ЦБ РФ.

Монета изготовлена тиражом 1 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 155,5 грамма серебра.

«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Донского монастыря на фоне изображения облаков, выполненного в технике лазерного матирования», — говорится в сообщении.

Этой осенью Центробанк России выпустил инвестиционные монеты из золота «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей. Как уточняют «Известия», монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.

Согласно данным регулятора, монета признается законным платежным средством на всей территории РФ и подлежит обязательному приему по номинальной стоимости.

Ранее в США прекратили чеканить монеты в один цент.