В США прекратили чеканить монеты в один цент

AP: в США прекратили чеканку монет номиналом в один цент после 200 лет
RenineR/Shutterstock/FOTODOM

В США официально прекратили выпуск одноцентовых монет после более чем двух столетий их чеканки. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на финансовое ведомство страны.

Уточняется, что одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние отчеканенные экземпляры продадут с аукциона.

По информации AP, многолетняя чеканка цента завершилась на монетном дворе в Филадельфии. До этого дольше всего в США выпускали монеты номиналом в полцента — их выпуск прекратился в 1857 году.

Минфин США ранее сообщил, что чеканка одной такой монеты обходится в четыре цента, поэтому и было принято решение убрать ее из обращения. В результате планируется сэкономить порядка $56 млн в год за счет сокращения материальных затрат. При этом есть и ряд негативных последствий для американцев, поскольку после прекращения выпуска монеты продавцам придется округлять цены вверх или вниз до ближайших пяти центов.

Одноцентовые монеты впервые начали чеканить в США в 1793 году.

Ранее Трамп приказал прекратить чеканку новых монет.

