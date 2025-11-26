В Гонконге произошел пожар в нескольких высотках в ЖК, есть погибшие

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4 тыс. человек
В Гонконге загорелись несколько высоток в жилом комплексе (ЖК), там проживают четыре тысячи человек. Погибли трое жильцов и один пожарный, сообщает South China Morning Post.

По информации журналистов, речь идет о ЖК в районе Тай По на «новых территориях». По данным местной полиции, часть жильцов оказались заблокированы внутри: о судьбе 13 человек, в том числе двоих детей, неизвестна. Пожару присвоили пятый — самый высокий — уровень опасности.

Уточняется, что ЖК состоит из восьми зданий примерно на две тысячи квартир. Большинство людей уже вывели из горящих высоток, пишет СМИ.

Предварительно известно, что возгорание началось в местном караоке-баре, пламя быстро перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий комплекса. Пожарные расчеты используют водяные пушки.

Ранее дом британки едва не сгорел из-за зарядки для iPhone.

