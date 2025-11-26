Пермяк потребовал компенсацию за розы, увядшие на следующий день после покупки

В Перми мужчина пытался засудить флориста за увядшие розы, но остался ни с чем

Пермский краевой суд отказал мужчине в выплате компенсации за увядшие розы. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

В июле житель Закамска купил букет из 25 роз за 5250 рублей, но на следующий день цветы полностью завяли. Он обратился в магазин с просьбой вернуть деньги или заменить букет, предоставив фото и видео, но получил отказ.

Тогда покупатель подал иск в мировой суд, потребовав компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Проверка показала, что купленные цветы прошли все карантинные проверки и были выбраны покупателем лично.

Мировой судья отказал в иске, указав, что согласно российскому законодательству цветы относятся к товарам, не подлежащим возврату и обмену. Кроме того, продавец не обязан предупреждать покупателей о быстром увядании букета.

Ранее россиянка засудила автосалон из-за Audi со скрученным пробегом.