«Кости просто выплевывал»: врачи спасли россиянина с гниющей и рассыпающейся челюстью

Медики Набережных Челнов восстановили 30-летнему мужчине челюсть, которая стала ломаться после драк. Об этом сообщает минздрав Татарстана.

Как рассказал сам мужчина, четыре года назад он оказался участником потасовки, во время которой челюсть «вышла прямо в рот». В следующем противостоянии кость вошла в десну.

«После третьей драки вышла снова, стала гнить и отламываться кусками во рту. Я эти кости просто выплевывал», – рассказал историю травм пациент.

Каждый раз ему оказывали необходимую помощь, но лечение он не продолжал.

Медики предложили молодому человеку вставить либо титановую пластину, либо трансплантат из кости, он выбрал второй вариант. Для операции привлекли две бригады хирургов, которые воссоздали форму и размер нижней челюсти и зафиксировали.

После вмешательства молодой человек быстро восстановился. В беседе с медиками он рассказал, что планирует поставить импланты зубов. Помимо этого, он заявил, что хотел бы заняться боксом, но врачи такое решение не поддержали, так как это может привести к травмам челюсти.

По словам одного из медиков, такую операцию в городе выполнили впервые.

